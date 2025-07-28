Юная принцесса поразила публику своим нежным образом, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Vogue.

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Так, принц Уэльский с дочерью поехали в Базель, чтобы поддержать женскую сборную Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Финал Евро-2025 среди женщин между сборными Англии и Испании проходил на стадионе Санкт-Якоб Парк.

Принцесса Шарлотта на футбольный матч надела платье в горошек бренда Guess, стоимостью примерно 90 долларов, что равняется около 3700 гривен.

Кстати, недавно Шарлотта уже появлялась на публике – вместе с семьей она посетила финал Уимблдона. Тогда принцесса Шарлотта выбрала элегантное белое платье с рюшами и воланом, которое привлекло внимание поклонников.