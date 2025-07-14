На этот раз внимание публики привлек не только спортивный интерес, но и образ девочки. Дочь принца и принцессы Уэльских очаровала элегантным нарядом с интересным акцентом, пишет Show 24.

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Принцесса Шарлотта выбрала белое платье миди-длины с рюшами вдоль выреза, темно-синими вставками, бантиком и воланом по краю юбки. К образу она подобрала белые туфли с ремешком и два браслета. Среди аксессуаров, которые дополняли наряд принцессы во время матча, можно было заметить солнцезащитные очки и веер.

Кроме того, Шарлотта сделала свою фирменную прическу с косой, а ярким акцентом ее образа стал маникюр розового цвета.

Заметим, дочь принца и принцессы Уэльских в последнее время все чаще появляется вместе с ними на публике. Накануне Шарлотта посетила торжественный парад Trooping the Colour в Лондоне. Тогда девушка надела family look с Кейт Миддлтон. Они покорили публику в трендовом голубом наряде.

Наша редакция писала об этом образ Шарлотты и ее мамы на Trooping the Colour.