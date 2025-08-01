У піднесеному настрої: принцеса Анна зустрілась з учасниками українського військового оркестру
- Принцеса Анна зустрілась з оркестром Військово-Морських Сил ЗСУ, які виступлять на The Royal Edinburgh Military Tattoo в Единбурзі.
- Фестиваль The Royal Edinburgh Military Tattoo відбудеться з 1 до 23 серпня та відзначатиме 75-й ювілей.
- Принцеса Анна відвідала репетицію та спостерігала за тренуваннями міжнародних команд, включаючи український оркестр.
Сестра короля Чарльза III провела зустріч з представниками оркестру Військово-Морських Сил ЗСУ. Вони виступлять на музичному шоу, що відбудеться в Единбурзі.
Фото з зустрічі опублікували на офіційній сторінці королівської родини. Про це повідомляє Show 24.
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В Единбурзі з 1 до 23 серпня відбуватиметься The Royal Edinburgh Military Tattoo – військово-музичне шоу, що щороку проходить у Шотландії на тлі Единбурзького замку. У рамках заходу відбуваються військові оркестри, паради, театральні виступи та світлові шоу.
Вперше цей захід відбувся у 1950 році, а цьогоріч відбудеться ювілейний, 75 фестиваль, на тему "Герої, які нас сформували". У ньому візьмуть участь виконавці зі США, Польщі та Швейцарії.
Оркестр Військово-Морських Сил ЗСУ представляє на шоу Україну. Напередодні відкриття принцеса Анна у піднесеному настрої поспілкувалась з українцями. Також вона відвідала репетицію та спостерігала за тим, як міжнародні команди тренуються, співають й танцюють напередодні шоу.
Принцеса Анна з українцями / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принцеса Анна та Україна
Донька Єлизавети II відвідувала Київ у 1973 та 1990 році. У вересні 1973 вона завітала до столиці України, де відбувався чемпіонат Європи з кінного спорту.
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