Фото з зустрічі опублікували на офіційній сторінці королівської родини. Про це повідомляє Show 24.

До слова Під час візиту до Швейцарії: камера зафіксувала милий момент між принцом Вільямом і Шарлоттою

В Единбурзі з 1 до 23 серпня відбуватиметься The Royal Edinburgh Military Tattoo – військово-музичне шоу, що щороку проходить у Шотландії на тлі Единбурзького замку. У рамках заходу відбуваються військові оркестри, паради, театральні виступи та світлові шоу.

Вперше цей захід відбувся у 1950 році, а цьогоріч відбудеться ювілейний, 75 фестиваль, на тему "Герої, які нас сформували". У ньому візьмуть участь виконавці зі США, Польщі та Швейцарії.

Оркестр Військово-Морських Сил ЗСУ представляє на шоу Україну. Напередодні відкриття принцеса Анна у піднесеному настрої поспілкувалась з українцями. Також вона відвідала репетицію та спостерігала за тим, як міжнародні команди тренуються, співають й танцюють напередодні шоу.



Принцеса Анна з українцями / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принцеса Анна та Україна

Донька Єлизавети II відвідувала Київ у 1973 та 1990 році. У вересні 1973 вона завітала до столиці України, де відбувався чемпіонат Європи з кінного спорту.

У квітні 2024 року Україну відвідала герцогиня Единбурзька. А цього року до Львова завітав принц Гаррі.