Маленька ікона стилю: принцеса Шарлотта вразила елегантним образом на фіналі Вімблдону

10-річна принцеса Шарлотта разом із батьками – принцом Вільямом і Кейт Міддлтон – та старшим братом Джорджем відвідала фінал чоловічого Вімблдонського турніру. Це не перший її візит на один із найпрестижніших тенісних матчів – Шарлотта й Джордж вже вдруге спостерігають за грою наживо.

Цього разу увагу публіки привернув не лише спортивний інтерес, а й образ дівчинки. Донька принца та принцеси Уельських зачарувала елегантним вбранням із цікавим акцентом, пише Show 24.

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Принцеса Шарлотта обрала білу сукню міді-довжини з рюшами вздовж вирізу, темно-синіми вставками, бантиком і воланом по краю спідниці. До образу вона підібрала білі туфлі із ремінцем та два браслети. Серед аксесуарів, які доповнювали вбрання принцеси під час матчу, можна було помітити сонцезахисні окуляри та віяло.

Крім того, Шарлотта зробила свою фірмову зачіску з косою, а яскравим акцентом її образу став манікюр рожевого кольору.

Зауважимо, донька принца та принцеси Уельських останнім часом все частіше з'являється разом з ними на публіці. Напередодні Шарлотта відвідала урочистий парад Trooping the Colour у Лондоні. Тоді дівчина одягнула family look з Кейт Міддлтон. Вони підкорили публіку у трендовому блакитному вбранні.

Наша редакція писала про цей образ Шарлотти і її мами на Trooping the Colour.