54 роки разом після гучного скандалу: історія кохання принцеси Астрід

Іноді королівські історії кохання нагадують казку лише до моменту, поки в сюжеті не з'являються церковні правила, громадська думка і питання: "А він точно підходить принцесі?". У норвезької принцеси Астрід усе це було – і навіть трохи більше.

11 вересня 2026 року принцеса Астрід, пані Фернер, померла у віці 94 років, лише через два дні після похорону молодшого брата, короля Гаральда V. Вона прожила довге життя, десятиліттями представляла королівський дім, але її особиста історія теж заслуговує окремого сценарію. 24 Канал розповідає про кохання принцеси та чоловіка, шлюб з яким свого часу викликав у Норвегії неабиякі суперечки.

Принцеса закохалася не в принца



Весілля Принцеса Астрід та Йоган Мартін Фернер / Фото royalwatcherblog



Обранцем Астрід став Йоган Мартін Фернер – норвезький бізнесмен і спортсмен. Він займався сімейним бізнесом Ferner Jacobsen, а ще був успішним яхтсменом: на Олімпійських іграх 1952 року в Гельсінкі здобув срібну медаль.

Здавалося б, чудова партія: успішний, освічений, спортсмен. Але для королівської родини початку 1960-х був один нюанс – Фернер уже був одружений і розлучений.

Їхній шлюб викликав скандал

Сьогодні розлучення навряд чи змусило б монархію пережити кризу, але у 1960-х усе було інакше. Майбутній шлюб принцеси з розлученим чоловіком викликав публічні суперечки, зокрема через тодішнє ставлення Норвезької церкви до повторних шлюбів.

За даними Royal Central, ситуація дійшла до того, що виникли труднощі навіть із пошуком священнослужителя для церемонії. Король Олав V зрештою дав доньці згоду, однак весілля вирішили провести доволі стримано.

Газета Vårt Land тоді писала, що від принцеси воліли б побачити вибір «шляху обов'язку». Але водночас журналісти зробили напрочуд романтичний висновок: серце принцеси мало чим відрізняється від сердець звичайних людей.

Весілля замість відмови від кохання



Істороія кохання Принцеса Астрід та Йоган Мартін Фернер / Фото royalwatcherblog



У листопаді 1960 року королівський двір офіційно оголосив про заручини. А вже 12 січня 1961 року Астрід і Йоган одружилися в церкві Аскер неподалік від місця, де минуло дитинство принцеси.

Після весілля король постановив, що донька матиме офіційне ім'я принцеса Астрід, пані Фернер. Шлюб із некоролівським обранцем не означав і прощання з обов'язками – Астрід продовжила представляти монархію.

Разом вони створили велику сім'ю

У 1962 році народилася їхня перша донька Катрін. Згодом сім'я стала значно більшою: у подружжя було п'ятеро дітей – три доньки та двоє синів.

Астрід і Йоган залишалися разом понад пів століття – до смерті Фернера 24 січня 2015 року. У заяві королівського дому його назвали хорошим чоловіком, батьком і дідусем.

Останній розділ історії

Після смерті чоловіка Астрід продовжувала виконувати королівські обов'язки. Загалом вона служила норвезькому королівському дому понад сім десятиліть, а ще у 22 роки після смерті матері фактично стала першою леді країни.

Її останньою публічною появою став похорон брата, короля Гаральда V, 9 вересня 2026 року. Через два дні принцеса Астрід померла у віці 94 років.

Раніше ми розповідали історію кохання іншої принцеси – Діана.