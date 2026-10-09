Як виглядають 18-річні онучки Елвіса Преслі: їхня бабуся поділилася рідкісним фото

Колишня дружина легендарного американського музиканта Елвіса Преслі Прісцилла Преслі поділилася новими світлинами своїх онучок – Гарпер і Фінлі Локвуд.

7 жовтня сестри відсвяткували 18-річчя. З цієї нагоди Прісцилла опублікувала в інстаграмі їхнє фото.

На знімку дівчата позують на тлі мальовничого пляжу в чорному вбранні.

Онучки Елвіса Преслі / Фото з інстаграму Прісцилли Преслі

Близнючки народилися в шлюбі доньки Елвіса та Прісцилли, Лізи Марі Преслі, з музикантом Майклом Локвудом. Пара одружилася у 2006 році, а через 15 років розлучилася.

У Гарпер і Фінлі також є старші сестра та брат – Райлі й Бенджамін Кіо, діти Лізи Марі від першого шлюбу з Денні Кіо. У липні 2020 року Бенджамін помер у віці 27 років. За даними американських медіа, він покінчив життя самогубством. Сама Ліза Марі пішла з життя в січні 2023 року у віці 54 років через кишкову непрохідність, що виникла як ускладнення після баріатричної операції.

Раніше Прісцилла розповідала, що після втрати доньки родина почала рідше проводити час разом. За її словами, Гарпер і Фінлі вже дорослішають, мають хлопців і дедалі більше зосереджуються на власному житті. Через це Прісцилла часом відчуває певну віддаленість між собою та онучками, хоча їхні стосунки залишаються близькими.

Додамо, що раніше у легенди The Beatles Джона Леннона народився перший онук.