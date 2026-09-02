50-річний Шон Леннон та його 39-річна кохана Шарлотта Кемп Мул в інстаграмі повідомили про народження сина. Пара вже встигла розсекретити незвичне ім'я малюка та показати перші фото з пологового будинку.

Шон опублікував серію зворушливих кадрів із лікарняної палати. На одному з них музикант ніжно тримає на руках новонародженого сина, який спить, загорнутий у білу ковдру. На іншому фото Шон позує разом із коханою та їхнім первістком. Ще один кадр показує Шарлотту з малюком на лікарняному ліжку після пологів.

Шон Леннон з коханою та сином / Фото з інстаграму музиканта

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Шарлотта і я створили "Людську Квасолину"! Його звати Аврелій,

– написав Шон у підписі до публікації.

Зауважимо, що у Джона Леннона залишилося двоє синів. Старший, Джуліан Леннон, народився у 1963 році в шлюбі музиканта із Синтією Леннон. Молодший, Шон Оно Леннон, з'явився на світ у 1975 році в шлюбі Джона з Йоко Оно. Джуліан власних дітей не має, тоді як у Шона та його коханої Шарлотти Кемп Мул народився первісток. Тож Аврелій став першим онуком легендарного музиканта. Нагадаємо, що Джон Леннон трагічно загинув у 1980 році, коли Шону було лише п'ять років.

До речі, нещодавно було знайдено старе інтерв'ю Джона Леннона, яке приховували 50 років.