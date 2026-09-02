50-летний Шон Леннон и его 39-летняя возлюбленная Шарлотта Кемп Мул сообщили в инстаграме о рождении сына. Пара уже успела раскрыть необычное имя малыша и показать первые фото из роддома.

Шон опубликовал серию трогательных снимков из больничной палаты. На одном из них музыкант нежно держит на руках новорожденного сына, который спит, завернутый в белое одеяло. На другом фото Шон позирует вместе с любимой и их первенцем. Еще один кадр показывает Шарлотту с малышом на больничной койке после родов.

Шон Леннон с возлюбленной и сыном / Фото из инстаграма музыканта

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Шарлотта и я создали "Человеческую фасольку"! Его зовут Аврелий,

– написал Шон в подписи к публикации.

Отметим, что у Джона Леннона осталось двое сыновей. Старший, Джулиан Леннон, родился в 1963 году в браке музыканта с Синтией Леннон. Младший, Шон Оно Леннон, появился на свет в 1975 году в браке Джона с Йоко Оно. У Джулиана собственных детей нет, тогда как у Шона и его возлюбленной Шарлотты Кэмп Мул родился первенец. Таким образом, Аврелий стал первым внуком легендарного музыканта. Напомним, что Джон Леннон трагически погиб в 1980 году, когда Шону было всего пять лет.

Кстати, недавно было найдено старое интервью Джона Леннона, которое скрывали 50 лет.