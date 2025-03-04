Українські пісні в моді: веснянка, яку колись виконувала Ніна Матвієнко, полонила тікток

Ми вже неодноразово згадували про те, що упродовж тривалого часу сучасні виконавці дають друге дихання старим пісням. Нове звучання не просто повертає у безтурботне минуле, а й дає впевненість у тому, що українська культурна спадщина у надійних руках.

Останнім часом українці записують щемливі відео під українську народну пісню "Прийшла весна". Це один із тих трендів, коли хочеться заплакати від суміші емоцій, пише Show24.

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У роликах люди показують домашніх улюбленців, жартують про наболіле або ж діляться спогадами про рідне село на весні чи кадрами довгоочікуваних зустрічей з рідними. Однак одним із найсумніших варіантів тренду є те, коли українці згадують та показують тих бабусь і дідусів, які покинули цей світ.

Коментатори зазначають, що такі відео по-справжньому розбивають серденько. Хтось навіть ділиться історіями про особисті втрати, знаходячи слова підтримки від інших небайдужих людей.

Що відомо про пісню

Пісня "Прийшла весна", яку ще називають веснянкою, здобула найбільшу популярність у виконанні Ніни Матвієнко.

Ніна Матвієнко та Хор ім. Г. Верьовки – "Прийшла весна": дивіться відео онлайн

Однак сьогодні у тіктоці веснянку популяризувала співачка Іванка Червінська, яка брала участь у проєкті "Голос країни".

Коментатори в один голос заявляють, що не пропускають жодного відео, де лунає ця пісня.