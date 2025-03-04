За своє коротке життя Івасюк написав майже 150 пісень. Він був багатогранною особистістю, яка цікавилась різними напрямками музичної діяльності. Ба більше, його вважають основоположником естрадної музики в Україні. Щоб вшанувати гідну пам'ять митця, пропонуємо пригадати 5 легендарних пісень Володимира Івасюка, які знає кожен, пише Show24.

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5 легендарних пісень Володимира Івасюка

"Запроси мене у сни"

Ця пісня написана в далекому 1974 році. Богдан Стельмах написав слова, а Володимир Івасюк – музику. Спершу композицію використали у виставі "Мезозойська історія", а потім її виконала Софія Ротару. Цікавий факт, що композитор відмовився від будь-якого гонорару, зазначивши, що це він зробив для свого друга Богдана.

Згодом вийшло виконання Назарія Яремчука, яке додало пісні нової хвилі популярності. А у серпні минулого року гурт "Друга ріка" виконав пісню "Запроси мене у сни" Івасюка за пропозицією Марії Яремчук, як додаток до фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Слухачі залишились задоволені виконанням і залишили чимало схвальних відгуків.

"Друга ріка" – "Запроси мене у сни": слухайте пісню онлайн

"Червона рута"

Без перебільшення, легендарну композицію Івасюк написав у 1971 році, коли був студентом Чернівецького медичного університету. Першу популярність "Червона рута" здобула на конкурсі "Пісня року", що проходив у Москві.

Зінкевич, Яремчук та Івасюк – "Червона рута": дивіться відео онлайн

Пізніше композицію неодноразово переспівували, що зробило її справжнім спадком української культури.

"Пісня буде поміж нас"

Володимир Івасюк створив таку пісню, яка житиме століттями, якщо не тисячоліттями. З 1970 року композитор почав активно працювати над згаданою піснею. Але тільки за рік часу йому вдалось презентувати готову роботу, яку він присвятив поетесі та письменниці Галині Тарасюк.

Окрім Володимира Івасюка, композицію виконували Назарій Яремчук, Квітка Цісик, Василь Зінкевич, Тарас Чубай та інші. Сьогодні існує безліч інтерпретацій, але оригінал залишається найулюбленішою версією українців.

Володимир Івасюк – "Пісня буде поміж нас": слухайте пісню онлайн

"Водограй"

Ця композиція також належить до спадку Івасюка. Її композитор написав у 1970 році. Пісню виконували Назарій Яремчук і Мирослав Єжиленко. Цікаво, що у 1972 році зі сцени в Останкіно знову лунала українська пісня – "Водограй".

Володимир Івасюк й Олена Кузнєцова – "Водограй": слухайте пісню онлайн

"Залишені квіти"

До цієї пісні Івасюк написав лише слова. У 1976 році композитор Валерій Громцев дописав музику. Популярність до композиції прийшла з виконанням співачки Софії Ротару.

Володимир Івасюк – "Залишені квіти": слухайте пісню онлайн