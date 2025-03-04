За свою короткую жизнь Ивасюк написал почти 150 песен. Он был многогранной личностью, которая интересовалась различными направлениями музыкальной деятельности. Более того, его считают основоположником эстрадной музыки в Украине. Чтобы почтить достойную память композитора, предлагаем вспомнить 5 легендарных песен Владимира Ивасюка, которые знает каждый, пишет Show24.

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5 легендарных песен Владимира Ивасюка

"Запроси мене у сни"

Эта песня написана в далеком 1974 году. Богдан Стельмах написал слова, а Владимир Ивасюк – музыку. Сначала композицию использовали в спектакле "Мезозойская история", а затем ее исполнила София Ротару. Интересный факт, что композитор отказался от любого гонорара, отметив, что это он сделал для своего друга Богдана.

Впоследствии вышло исполнение Назария Яремчука, которое добавило песни новой волны популярности. А в августе прошлого года группа "Друга ріка" исполнила песню "Запроси мене у сни" Ивасюка по предложению Марии Яремчук, как дополнение к фильму "Яремчук: Несравненный мир красоты". Слушатели остались довольны исполнением и оставили немало положительных отзывов.

"Друга ріка" – "Запроси мене у сни": слушайте песню онлайн

"Червона рута"

Без преувеличения, легендарную композицию Ивасюк написал в 1971 году, когда был студентом Черновицкого медицинского университета. Первую популярность "Червона рута" получила на конкурсе "Песня года", проходившем в Москве.

Зинкевич, Яремчук и Ивасюк – "Червона рута": смотрите видео онлайн

Позже композицию неоднократно перепевали, что сделало ее настоящим наследием украинской культуры.

"Пісня буде поміж нас"

Владимир Ивасюк создал такую песню, которая будет жить веками, если не тысячелетиями. С 1970 года композитор начал активно работать над упомянутой песней. Но только за год времени ему удалось представить готовую работу, которую он посвятил поэтессе и писательнице Галине Тарасюк.

Кроме Владимира Ивасюка, композицию исполняли Назарий Яремчук, Квитка Цисык, Василий Зинкевич, Тарас Чубай и другие. Сегодня существует множество интерпретаций, но оригинал остается самой любимой версией украинцев.

Владимир Ивасюк – "Пісня буде поміж нас": слушайте песню онлайн

"Водограй"

Эта композиция также относится к наследию Ивасюка. Ее композитор написал в 1970 году. Песню исполняли Назарий Яремчук и Мирослав Ежиленко. Интересно, что в 1972 году со сцены в Останкино снова звучала украинская песня – "Водограй".

Владимир Ивасюк и Елена Кузнецова – "Водограй": слушайте песню онлайн

"Залишені квіти"

К этой песне Ивасюк написал только слова. В 1976 году композитор Валерий Громцев дописал музыку. Популярность к композиции пришла с исполнением певицы Софии Ротару.

Владимир Ивасюк – "Залишені квіти": слушайте песню онлайн