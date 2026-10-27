Show24 Українські зірки "Може, це і через хейт": Астафʼєва відреагувала на свій дебют як дикторки Радіодиктанту
27 жовтня, 15:30
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"Може, це і через хейт": Астафʼєва відреагувала на свій дебют як дикторки Радіодиктанту

Юлія Бражнік

Сьогодні, 27 жовтня, українці писали Радіодиктант національної єдності. Це подія, яка присвячена Дню української писемності та мови. Як зазначають організатори, радіодиктант – не так перевірка грамотності, як шана українській мові. Цього року текст зачитувала співачка і волонтерка Даша Астафʼєва.

У своєму інстаграмі Даша Астафʼєва поділилася враженнями від цьогорічної події, в якій вона бере участь вперше як дикторка. Даша подякувала кожному українцю, який долучився до написання тексту, і пораділа з того, що залучила багато людей до цього.

Ну ось ми це і зробили. Щиро дякую усім, хто долучився, всім, хто слухав і писав Диктант єдності. Для мене особисто – це дуже велика подія. Я радію і тішуся, що залучила так багато людей, може, це і через хейт, але я вдячна кожному з вас, 
– каже Даша.


Астафʼєва прокоментувала Радіодиктант / скрин відео

Даша запропонувала українцям готувати подвійні аркуші на наступний рік та висловила сподівання, що у цьому радіодиктанті учасники зробили мало помилок. 

Що цікаво, як і в минулі роки, українці писали радіодиктант у найрізноманітніших місцях: у потязі, на роботі, в кав'ярнях, бібліотеках, зі своїми домашніми улюбленцями, на фронті та навіть за кордоном. Про це свідчать численні фото у соцмережах.


Як українці писали Радіодиктант-2026 / скрин з Threads


Військові писали Радіодиктант-2026 / скрин з Threads

Як відомо, цього року неочікувано Дашу Астафʼєву призначили читати Радіодиктант єдності. Виявляється, це була давня мрія Даші. Українці здебільшого сприйняли цю новину позитивно. Багато хто відзначав, що у Даші гарний голос та українська мова, окрім того, зазначали, що вона популяризує українську літературу та сама часто читає вірші у своєму інстаграмі.

Проте були й інші думки. Деякі українці вважають, що Радіодиктант мають читати люди з певним професійним досвідом, якого немає в Астафʼєвої.

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