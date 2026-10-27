"Може, це і через хейт": Астафʼєва відреагувала на свій дебют як дикторки Радіодиктанту

Сьогодні, 27 жовтня, українці писали Радіодиктант національної єдності. Це подія, яка присвячена Дню української писемності та мови. Як зазначають організатори, радіодиктант – не так перевірка грамотності, як шана українській мові. Цього року текст зачитувала співачка і волонтерка Даша Астафʼєва.

У своєму інстаграмі Даша Астафʼєва поділилася враженнями від цьогорічної події, в якій вона бере участь вперше як дикторка. Даша подякувала кожному українцю, який долучився до написання тексту, і пораділа з того, що залучила багато людей до цього.

Ну ось ми це і зробили. Щиро дякую усім, хто долучився, всім, хто слухав і писав Диктант єдності. Для мене особисто – це дуже велика подія. Я радію і тішуся, що залучила так багато людей, може, це і через хейт, але я вдячна кожному з вас,

– каже Даша.



Астафʼєва прокоментувала Радіодиктант / скрин відео

Даша запропонувала українцям готувати подвійні аркуші на наступний рік та висловила сподівання, що у цьому радіодиктанті учасники зробили мало помилок.

Що цікаво, як і в минулі роки, українці писали радіодиктант у найрізноманітніших місцях: у потязі, на роботі, в кав'ярнях, бібліотеках, зі своїми домашніми улюбленцями, на фронті та навіть за кордоном. Про це свідчать численні фото у соцмережах.



Як українці писали Радіодиктант-2026 / скрин з Threads



Військові писали Радіодиктант-2026 / скрин з Threads

Як відомо, цього року неочікувано Дашу Астафʼєву призначили читати Радіодиктант єдності. Виявляється, це була давня мрія Даші. Українці здебільшого сприйняли цю новину позитивно. Багато хто відзначав, що у Даші гарний голос та українська мова, окрім того, зазначали, що вона популяризує українську літературу та сама часто читає вірші у своєму інстаграмі.

Проте були й інші думки. Деякі українці вважають, що Радіодиктант мають читати люди з певним професійним досвідом, якого немає в Астафʼєвої.