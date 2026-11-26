Українська акторка Радміла Щоголєва, яку мільйони глядачів пам'ятають як мовчазну та чарівну Гелю із легендарного "СВ-шоу", відверто розповіла про причини завершення співпраці з Андрієм Данилком.

В інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк артистка зізналася, чому на піку популярності вирішила раптово піти від Вєрки Сердючки та залишити успішний проєкт.

Радміла пояснила, що однією з головних причин стали втома та проблеми зі здоров'ям. Через насичений гастрольний графік і велику кількість роботи її самопочуття погіршилося.

З часом природно змінилися й професійні інтереси. Радміла дуже хотіла реалізувати себе в театрі та кіно. Спочатку вони з Данилком навіть обдумували спільний мюзикл, де Геля розкрилася б по-новому. Проте згодом Андрія більше захопила музика, і їхні творчі цілі перестали збігатися.

Була така ситуація, я погодилась і хотіла їздити, бо ми планували робити мюзикл. Для мене це було дуже цікаво. Я хотіла саме отаку історію. У нього народжувались якісь ідеї, щось вигадували разом. У нас навіть були рольові шматочки. Я чекала на театральну історію, що це буде. Але Андрія дуже цікавила музика, а я все ж таки хотіла театрального розвитку,

– пригадала акторка.

Зрештою Щоголєва відчула, що образ мовчазної супутниці повністю себе вичерпав, тож наважилася на відверту розмову з колегою.

Я просто для себе відчула, що я маю піти. Я до цього попередила Андрія, ми з ним розмовляли. Я сказала, що не хочу старіти в цьому проєкті, відчуваю, що зараз вже мій фінал тут,

– поділилася знаменитість.

Вони з Данилком мирно зійшлися на тому, що вона доїздить головні виступи, а потім або займеться власним життям, або з'являтиметься лише на окремих великих подіях.

Ми з Андрієм поговорили, погодились, я буду їздити там, де стратегічно важливо, а потім побачимо: чи я собі піду, буду займатися своїм чимось або буду їздити на якісь важливі проєкти. Але я маю бути до кінця з собою відвертою,

– зазначила Щоголєва.

Інтерв'ю з Радмілою Щоголєвою: дивіться відео онлайн

Тим часом Андрій Данилко й сьогодні продовжує підіймати настрій українцям. Так, днями Вєрка Сердючка презентувала запальний україномовний хіт "Два бокали просекко", на офіційний реліз якого слухачі чекали більше як рік.