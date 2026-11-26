Радмила Щоголева и Андрей Данилко / Коллаж 24 Канала
Украинская актриса Радмила Щеголева, которую миллионы зрителей помнят как молчаливую и очаровательную Гелю из легендарного "СВ-шоу", откровенно рассказала о причинах прекращения сотрудничества с Андреем Данилко.
В интервью журналистке Алине Доротюк артистка призналась, почему на пике популярности решила внезапно уйти от Верки Сердючки и покинуть успешный проект.
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Радмила объяснила, что одной из главных причин стали усталость и проблемы со здоровьем. Из-за насыщенного гастрольного графика и большого количества работы ее самочувствие ухудшилось.
Со временем естественным образом изменились и профессиональные интересы. Радмила очень хотела реализовать себя в театре и кино. Сначала они с Данилко даже обдумывали совместный мюзикл, где Геля наконец заговорила бы и открылась с новой стороны. Однако впоследствии Андрея больше увлекла музыка, и их творческие цели перестали совпадать.
Была такая ситуация: я согласилась и хотела ездить, потому что мы планировали ставить мюзикл. Для меня это было очень интересно. Я хотела именно такую историю. У него рождались какие-то идеи, мы что-то придумывали вместе. У нас даже были небольшие ролевые сценки. Я ждала, что это будет театральная история. Но Андрея очень интересовала музыка, а я все-таки хотела театрального развития
В конце концов Щеголева почувствовала, что образ молчаливой спутницы полностью исчерпал себя, поэтому решилась на откровенный разговор с коллегой.
Я просто для себя почувствовала, что мне нужно уйти. Я заранее предупредила Андрея, мы с ним поговорили. Я сказала, что не хочу стареть в этом проекте, чувствую, что сейчас уже мой финал здесь
Они с Данилко мирно договорились, что она доедет до конца основных выступлений, а потом либо займется собственной жизнью, либо будет появляться только на отдельных больших мероприятиях.
Мы с Андреем поговорили, договорились: я буду ездить туда, где это стратегически важно, а потом посмотрим: уйду ли я, буду ли заниматься своими делами или буду ездить на какие-то важные проекты. Но я должна до конца быть откровенной с собой
Интервью с Радмилой Щеголевой: смотрите видео онлайн
Тем временем Андрей Данилко и сегодня продолжает поднимать настроение украинцам. Так, на днях Верка Сердючка представила зажигательный украиноязычный хит "Два бокала просекко", официального релиза которого слушатели ждали более года.
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