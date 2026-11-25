Поклонники ждали этот релиз более года – с тех пор, как песня впервые прозвучала на концерте в Праге. Новинка уже доступна на стриминговых сервисах и на YouTube, так что праздничное настроение перед Новым годом фанатам гарантировано.

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Правда, премьера песни не обошлась без скандалов. Пока команда готовила трек к загрузке на стриминговые сервисы, неизвестный исполнитель успел выложить свою версию. К счастью, менеджмент VERKA SERDUCHKA быстро обнаружил плагиат и разобрался с кражей.

Теперь трек можно слушать в оригинале и учить припев для вечеринок.

Два бокала просекко – и я твоя. Два бокала просекко – и мы вместе. Два бокала просекко – и пусть люди говорят, что я сумасшедшая. Два бокала просекко – и на карту все. Два бокала просекко – и меня несет. Забирай меня, забирай меня – мы едем к тебе– звучит в композиции.

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Верка Сердючка – "Два бокала просекко": слушайте песню онлайн

Сам Андрей Данилко ранее объяснял, что не спешил с украиноязычными песнями, потому что искал для Сердючки удачный стиль: чтобы слова цепляли с первого раза, звучали искренне и без избитых фраз. Похоже, с новым хитом у него это получилось.

Ты не напишешь новый репертуар за три секунды... Мне кажется, я нашел такие формы от Сердючки, которые можно будет легко подпевать, что запоминается и рисуется в воображении какая-то история– отмечал артист.

Кстати, Андрей Данилко также рассказывал, будет ли он переводить свои русскоязычные хиты.