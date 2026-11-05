Своровали хит до премьеры: команда Верки Сердючки отреагировала на кражу

Впервые слушатели услышали припев "Двух бокалов просекко" еще в прошлом году на концерте в Праге. А уже во время европейского тура этого года VERKA SERDUCHKA & Band исполнили песню полностью. Студийная версия также готова, однако дату ее выхода команда пока не объявила.

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Команда VERKA SERDUCHKA оперативно заметила кражу и приняла меры, чтобы удалить несанкционированный кавер со всех платформ– говорится в сообщении пресс-службы.

Имя исполнителя, опубликовавшего свою версию, в сообщении не указано.

Верка Сердючка / фото пресс-службы

Европейский тур Сердючки начался в мае 2026 года. Завершающая серия концертов охватила семь городов: Познань, Берлин, Гамбург, Париж, Лондон, Будапешт и Краков. По оценке команды, выступления собрали десятки тысяч украинцев. Зрители вместе пели "Russia Goodbye", а среди тех, кто знал тексты наизусть, на этот раз было особенно много молодежи. Сам Данилко называет такие встречи с украинцами за рубежом терапевтическими.

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Андрей Данилко и Инна Белоконь / пресс-служба

В Будапеште на концерт пришли композитор Руслан Квинта, DJ Nana, телеведущая Леся Никитюк и дизайнер Эльвира Гасанова. Кстати, для Никитюк билеты стали подарком на 39-летие. Ведущая примерила сверкающую звезду, как у Сердючки, а в посте с фото обыграла название новой песни.