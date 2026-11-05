В черном мини-платье и со звездочкой на голове: Леся Никитюк опубликовала фото с концерта Сердючки

В посте в инстаграме Никитюк поделилась фотографиями с вечера. Для концерта она выбрала облегающее черное мини-платье с глубоким декольте и сумочку Gucci. А на нескольких кадрах ведущая позировала с блестящей звездой на голове – такой же, как в сценическом образе Сердючки.

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Спасибо за этот концерт и два бокала просекко. Десяток фото, но воспоминаний больше– подписала снимки Никитюк.

День рождения Леси Никитюк / фото lesia_nikituk

День рождения ведущая отмечала 19 октября, а на концерт в столице Венгрии попала 25-го. Поездка стала для нее сюрпризом. Компанию Лесе составили дизайнер Эльвира Гасанова и актриса Валерия Товстолес.

День рождения Леси Никитюк / фото lesia_nikituk

Подруги тоже подготовились к празднованию: на их футболках был детский портрет именинницы.

Мой день рождения был таким. Я так решила – и правильно. Верка Сердючка, ты – абсолютная звезда!– написала телеведущая, делясь первыми кадрами из поездки.

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День рождения Леси Никитюк / фото lesia_nikituk

Кстати, в Будапеште Никитюк побывала впервые. Ведущей особенно понравилась архитектура города. Она показала и фото с прогулки, для которой выбрала наряд с мехом. Далее подруги отправились в Париж.

А тем временем возлюбленная Цимбалюка раскрыла подарок от актера, подаренный ей на день рождения, стоимостью почти 15 тысяч.