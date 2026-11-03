Возлюбленная Цимбалюка раскрыла подарок от актера на день рождения: он стоит почти 15 тысяч

О подарке именинница рассказала в комментарии изданию JetSetter.ua.

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Свой день рождения Елена провела с любимым, а вечером они встретились с друзьями в одном из киевских заведений. Поздравить актрису пришли Надежда Хильская, Павел Текучев, Владимир и Елена Горянские, Анна Доскич, Екатерина Глазова и другие.

Гости на дне рождения Елены Светлицкой / Фото @foma_ph

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Тарас Цимбалюк подарил избраннице аромат "Воскресение" французского бренда Filippo Sorcinelli. Это редкий нишевый парфюм, стоимость которого в Украине колеблется от 14 475 до 15 199 гривен.

Парфюм, который Тарас Цимбалюк подарил Елене Светлицкой / Скриншот из сети

Оказалось, что этот подарок имеет для Светлицкой особое значение. У парфюма есть глубокий философский подтекст. Его название отсылает к библейской истории Воскресения Христа, а для самой Елены аромат стал символом счастливых внутренних перемен, перезагрузки и начала нового этапа в жизни.

Иногда подарок говорит гораздо больше, чем можно выразить словами, – особенно тогда, когда его смысл так тонко совпадает с собственными ощущениями– поделилась именинница.

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк / Фото @foma_ph

Напомним, всего неделю назад Елена Светлицкая оказалась в центре обсуждений после выступления на сцене шоу "Голос страны-14". Участие актрисы вызвало споры в сети, поэтому ей даже пришлось публично отвечать на критику.