У чорній мінісукні та із зіркою на голові: Леся Нікітюк показала фото з концерту Сердючки

У дописі в інстаграмі Нікітюк поділилася світлинами з вечора. Для концерту вона обрала обтислу чорну мінісукню з глибоким декольте та сумочку Gucci. А на кількох кадрах ведуча позувала з блискучою зіркою на голові – такою, як у сценічному образі Сердючки.

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Дякую за цей концерт і два бокали просеко. Десяток фото, але спогадів більше– підписала світлини Нікітюк.

День народження Лесі Нікітюк / фото lesia_nikituk

День народження ведуча відзначала 19 жовтня, а на концерт у столиці Угорщини потрапила 25-го. Поїздка стала для неї сюрпризом. Компанію Лесі склали дизайнерка Ельвіра Гасанова та акторка Валерія Товстолєс.

День народження Лесі Нікітюк / фото lesia_nikituk

Подруги теж підготувалися до святкування: на їхніх футболках був дитячий портрет іменинниці.

Мій день народження був таким. Я так вирішила – і правильно. Вєрка Сердючко, ти – абсолютна зірка!– написала телеведуча, коли ділилася першими кадрами з поїздки.

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День народження Лесі Нікітюк / фото lesia_nikituk

До речі, у Будапешті Нікітюк побувала вперше. Ведучій особливо сподобалася архітектура міста. Вона показала й фото з прогулянки, для якої обрала вбрання з хутром. Далі подруги вирушили до Парижа.

А тим часом кохана Цимбалюка розсекретила подарунок від актора на день народження, який коштує майже 15 тисяч.