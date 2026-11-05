Поцупили хіт до прем'єри: команда Вєрки Сердючки відреагувала на крадіжку

Уперше слухачі почули приспів "Двох бокалів просекко" ще торік на концерті в Празі. А вже під час цьогорічного європейського туру VERKA SERDUCHKA & Band виконали пісню повністю. Студійна версія також готова, проте дату її виходу команда поки не оголосила.

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Команда VERKA SERDUCHKA оперативно помітила крадіжку й вжила заходів, щоб видалити несанкціонований кавер з усіх платформ– йдеться в повідомленні пресслужби.

Імені виконавця, який опублікував свою версію, у повідомленні не назвали.

Вєрка Сердючка / фото пресслужби

Європейський тур Сердючки розпочався у травні 2026 року. Завершальна серія концертів охопила сім міст: Познань, Берлін, Гамбург, Париж, Лондон, Будапешт і Краків. За оцінкою команди, виступи зібрали десятки тисяч українців. Глядачі разом співали "Russia Goodbye", а серед тих, хто знав тексти напам’ять, цього разу було особливо багато молоді. Сам Данилко називає такі зустрічі з українцями за кордоном терапевтичними.

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Андрій Данилко та Інна Білоконь / пресслужба

У Будапешті на концерт завітали композитор Руслан Квінта, DJ Nana, телеведуча Леся Нікітюк і дизайнерка Ельвіра Гасанова. До речі, для Нікітюк квитки стали подарунком на 39-річчя. Ведуча приміряла блискучу зірку, як у Сердючки, а в дописі з фото обіграла назву нової пісні.