Сьогодні на ютуб-каналі Раміни Есхакзай вийшло інтерв'ю з гумористом і ветераном російсько-української війни Віктором Розовим. Однак майже одразу випуск видалили з платформи.

Інтерв'юерка розкрила причину. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Раміна Есхакзай повідомила, що інтерв'ю з Віктором Розовим видалили з етичних міркувань, але його планують повернути. Інтерв'юерка наголосила, що на акаунти, де розповсюджуватимуть випуск, надсилатимуть скарги.

Дорогі глядачі. З етичних міркувань випуск було видалено. Всіх почули! Буквально декілька годин і все буде. Дякую вам за свідомість! Обіймаю. Хто буде розповсюджувати випуск на своїх ресурсах – будемо кидати скарги. Три скарги – видалення акаунту,

– написала Есхакзай.

Раміна Есхакзай про інтерв'ю з Віктором Розовим / Фото з інстаграму інтерв'юерки

Раміна також попросила людей не телефонувати її мамі й не запитувати про випуск.

Раміна Есхакзай попросили не тривожити її маму / Скриншот з інстаграму інтерв'юерки

Що Віктор Розовий розповів в інтерв'ю?

В інтерв'ю Віктор Розовий поділився подробицями стосунків з Ольгою Мерзлікіною. Гуморист зізнався, що його не влаштовував інтим з жінкою, а вона не підтримувала бажання чоловіка.

Віктор розповів, що зраджував Ольгу 3 рази, зокрема двічі, коли вже воював, і пояснює свої дії обставинами війни. За словами гумориста, обраниця не хотіла приїжджати до нього і завжди знаходила виправдання.

"Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало", – заявив Розовий.