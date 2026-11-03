Вони думають, що це красиво, – холостяк В'ячеслав Кравцов назвав головні red flags у дівчатах

Головний герой 15-го сезону шоу "Холостяк" В'ячеслав Кравцов розповів, що може миттєво відштовхнути його в дівчині.

На зйомках проєкту спортсмен поспілкувався з Наталкою Денисенко для бекстейдж-відео на ютубі й чесно зізнався, яка поведінка та риси зовнішності для нього є табу.

За словами баскетболіста, поруч із собою він бачить спокійну та дорослу в емоційному плані дівчину. А от постійні драми та емоційні гойдалки у стосунках йому точно не потрібні.

Все ж таки більш спокійна і така затишна, бо оці всі емоційні гойдалки... Це буває прикольно там раз на тиждень, можливо, комусь,

– заявив холостяк.

Ще одна річ, яка дратує спортсмена, – коли дівчина забагато вживає нецензурної лексики. На думку В'ячеслава, часті матюки свідчать про слабкий словниковий запас і невміння контролювати свої емоції в діалозі.

Не оминув Кравцов і тему зовнішності. Зокрема, йому не подобається, коли на тілі багато татуювань.

Коли є одне чи два тату – це ок. Якщо їх багато, я вважаю, що це занадто. Так псувати своє тіло. Вони чомусь думають, що це красиво,

– зазначив баскетболіст.

Бекстейдж з Наталкою Денисенко на "Холостяку-15": дивіться відео онлайн

Тим часом колишня дружина Остапчука пояснила, чи справді прийшла на "Холостяк-15" заради піару. А ми вже розповідали, хто ще претендує на серце Кравцова.