Зросла кількість людей, які отруїлися у ресторані Міші Кацуріна

16 липня ресторатор Міша Кацурін розповів, що отруївся у власному ресторані, який нещодавно відкрився у Львові. Чоловік додав, що симптоми отруєння виявлено й в декількох гостей закладу.

Сьогодні вранці у Львівський міській раді повідомили, що кількість людей, які отруїлися в ресторані Кацуріна, зросла. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на їхній телеграм-канал.

До слова У ресторані Кацуріна отруїлося понад 40 людей: поліція відкрила провадження

Сьогодні близько 10 години ранку у Львівській міській раді повідомили, що до інфекційної лікарні міста впродовж 15-17 липня госпіталізували 43 людини, які відвідали новий китайський ресторан. Серед них – діти.

Після відвідин "Китайського привіту" у Львові їм поставили діагноз гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція. Пацієнти скаржилися на нудоту, блювоту і підвищення температури.

Уже через декілька хвилин стало відомо, що кількість людей, які отруїлися в новому ресторані Міші Кацуріна, зросла до 56. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Яких заходів вжив заклад?

Міша Кацурін припустив, що причиною отруєння стали яйця і яєчний крем у десертах. Заклад платить за лікування відвідувачів та тримає зв'язок з усіма, хто звернувся за допомогою.

Ресторан закрили, доки не з'ясують обставини. Санстанція вже перевірила співробітників, поверхні й продукти – команда чекає на результати. Всі продукти, які зараз є в закладі, утилізують.