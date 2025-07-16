Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.

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Що відомо про отруєння в ресторані Кацуріна?

Поліцейські розслідують випадок харчового отруєння громадян в одному з закладів громадського харчування у Львові.

"Сьогодні, 16 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному з ресторанів по вулиці Вороного", – вказується в повідомленні.

За даними правоохоронців, станом на 10 годину вечора 16 липня до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 людини, з них троє – діти.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

В поліції вказали, що санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронні органи встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, що 16 липня, Міша Кацурін повідомив, що він сам та ще декілька гостей його ресторану у Львові отруїлися. Мовиться про ресторан "Китайський привіт", який нещодавно відкрили у місті. За його словами, попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня.

Кацурін додав, що усім, хто отруївся у закладі й звернувся до них, сплачують рахунки за лікування. Також він попросив повідомляти інших гостей про випадки отруєння. Наразі заклад закрили до з’ясування обставин.

За його словами, санстанція вже перевірила працівників, поверхні й продукти. Результати повідомлять кожному, хто теж отруївся, і громаді також. Всі продукти, які зараз є в ресторані, утилізують.