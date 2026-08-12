Ріанна зворушила рідкісними фото з усіма трьома дітьми та привела їх до особливого місця

Американська співачка та бізнесвумен Ріанна приїхала на свою батьківщину, Барбадос, разом із трьома дітьми.

В інстаграмі артистка поділилася сімейними кадрами з поїздки, а також розповіла про особливе місце, куди привела дітей.

Зірка побувала на Rihanna Drive – вулиці, яку у 2017 році назвали на її честь після перейменування Westbury New Road. Саме в цьому районі Ріанна провела дитинство та юність, а тепер повернулася сюди вже разом зі своїми дітьми: чотирирічним RZA, трирічним Райотом і наймолодшою донькою Рокі Айріш.

На фото артистка позує біля таблички з назвою вулиці. Для прогулянки рідними місцями Ріанна обрала довгу чорну сукню з високим розрізом, а діти були вдягнені у зручний повсякденний одяг.

Своїми емоціями від повернення на батьківщину співачка поділилася під публікацією.

В одну хвилину я почуваюся як та дівчина з Вестбері, а наступної я приводжу своїх дітей на Rihanna Drive. Цікаво, як влаштовано життя! А слава завжди належатиме Творцю,

– написала Ріанна.

Нагадаємо, що Ріанна виховує трьох дітей разом зі своїм коханим, репером A$AP Rocky. У вересні 2025 року пара втретє стала батьками – у них народилася донька Рокі Айріш.