Ріанна також розкрила дату народження дівчинки та її ім'я, однак опустила деталі щодо ваги та зросту, пише Show24 з посиланням на допис в інстаграмі.
На фото знаменитість постала на ліжку з дитиною на руках, яка одягнута у костюм рожевого кольору, а руки Ріанни по боках прикрашають два великі банти.
Ріанна втретє стала мамою / Фото з інстаграму співачки
Артистка також написала, що дівчинка з'явилась на світ ще 13 вересня, а також повідомила її ім'я – Rocki Irish Mayers (Рокі Айріш Майєрс). Цікаво, що пара назвала дитину на честь батька Ріанни – Асапа Роккі (справжнє ім'я – Раким Ателастон Майерс).
На другому фото, яке опублікувала зірка, можна розгледіти маленькі рожеві боксерські рукавички. Ймовірно, світлина ховає за собою певне значення.
Маленькі боксерські рукавички / Фото з інстаграму Ріанни
Цікаво, що ще у липні обранець Ріанни – A$AP Rocky, розсекретив стать майбутньої дитини. Як зазначає видання People, пара прийшла на прем'єру мультфільму "Смурфи", де чоловік поспілкувався з журналістами. Під час розмови він тримав в руках м'яку іграшку Смурфетку (саме цю героїню озвучує Ріанна). Побачивши це, Кевін Фрейзер запитав у репера: "Це та дівчинка, на яку ви чекали?", на що той відповів: "Так, чувак, так".
Що відомо про родину Ріанни?
- Пара Ріанна та A$AP Rocky разом уже понад п'ять років. За цей час у пари народилось вже троє дітей.
- У травні 2022 року повідомили про народження сина. Про другу вагітність стало відомо під час виступу співачки на Суперболі у 2023 році. У серпні в пари народився другий хлопчик. Ну і тепер у вересні 2025 року сімейство стало багатшим на ще одну дитину – дівчинку.