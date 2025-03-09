Знаменитість показала фото своїх синів з пологового будинку, яких раніше не було в мережі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ріанни.

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Так, виконавиця запостила серію з двох світлин. На цих фото співачка постала просто в пологовому будинку після народження малюків.

Безсумнівно, найпотужніша річ, яку я коли-небудь робила як жінка… Мої маленькі дива,

– зазначила Ріанна.

Що цікаво, на обох кадрах артистка була в аксесуарах: з золотим кольє з перлами та в сонцезахисних окулярах.

Так, я народжувала в перлах і сонцезахисних окулярах…Не питайте, багато чого відбувалося,

– написала зіркова мама.

Що відомо про дітей Ріанни

У січні 2022 року співачка оголосила, що чекає дитину від ASAP Rocky, а вже 13 травня того ж року народила первістка – сина Ноа Мереса.

У серпні 2023 року з'явилася інформація про друге поповнення в зірковій родині. Через місяць Ріанна офіційно підтвердила народження ще одного хлопчика – Ріота Роуза Майерса.

Напередодні ми писали матеріал про те, який зараз вигляд мають діти Ріанни.