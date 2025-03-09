Знаменитость показала фото своих сыновей из роддома, которых ранее не было в сети. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рианны.

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Так, исполнительница запостила серию из двух фотографий. На этих фото певица предстала прямо в роддоме после рождения малышей.

Несомненно, самая мощная вещь, которую я когда-либо делала как женщина... Мои маленькие чудеса,

– отметила Рианна.

Что интересно, на обоих кадрах артистка была в аксессуарах: с золотым колье с жемчугом и в солнцезащитных очках.

Да, я рожала в жемчуге и солнцезащитных очках… Не спрашивайте, много чего происходило,

– написала звездная мама.

Что известно о детях Рианны

В январе 2022 года певица объявила, что ждет ребенка от ASAP Rocky, а уже 13 мая того же года родила первенца – сына Ноа Мереса.

В августе 2023 года появилась информация о втором пополнении в звездной семье. Спустя месяц Рианна официально подтвердила рождение еще одного мальчика – Риота Роуза Майерса.

Накануне мы писали материал о том, как сейчас выглядят дети Рианны.