Вона опублікувала фотографію з Меланією.

Ранія аль-Абдалла для прийому обрала світло-жовту шовкову сукню від Balenciaga, пише видання Emirates Woman. Вона – довжини міді й з довгими рукавами. Свій образ жінка доповнила аксесуарами: поясом, клатчем від Jacquemus і коричневими туфлями на підборах від Amina Muaddi.

Меланія Трамп одягла світлий костюм від Dolce & Gabbana, який складається з прямих штанів і піджака, блузу бежевого кольору від Max Mara, а взула туфлі на підборах, повідомляє HELLO! Magazine.

Обидві жінки злегка підкрутили волосся і зробили стриманий макіяж.

Ранія аль-Абдалла і Меланія Трамп / Фото з інстаграму королеви-консорта Йорданії

