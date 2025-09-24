Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Рании. Она опубликовала фотографию с Меланией.
Рания аль-Абдалла для приема выбрала светло-желтое шелковое платье от Balenciaga, пишет издание Emirates Woman. Оно – длины миди и с длинными рукавами. Свой образ женщина дополнила аксессуарами: поясом, клатчем от Jacquemus и коричневыми туфлями на каблуках от Amina Muaddi.
Мелания Трамп надела светлый костюм от Dolce & Gabbana, который состоит из прямых брюк и пиджака, блузу бежевого цвета от Max Mara, а обула туфли на каблуках, сообщает HELLO! Magazine.
Обе женщины слегка подкрутили волосы и сделали сдержанный макияж.
Рания аль-Абдалла и Мелания Трамп / Фото из инстаграма королевы-консорта Иордании
С кем ранее встречалась Мелания Трамп?
Напомним, 17 сентября президент и первая леди США совершили государственный визит в Великобританию. Они встретились с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, королем Чарльзом III и королевой Камиллой.
Для торжественного банкета Мелания Трамп выбрала длинное платье яркого желтого цвета от Carolina Herrera, а королева Камилла – темно-синее платье от Fiona Clare. Так образовался флаг Украины.
Также первая леди США вместе с Камиллой посетила Королевскую библиотеку в Виндзорском замке, надев туда карамельный кожаный костюм от Louis Vuitton.
А вместе с Кейт Миддлтон Мелания Трамп посетила мероприятие от Ассоциации скаутов. Первая леди США появилась в карамельно-коричневом замшевом жакете и светлых классических брюках.