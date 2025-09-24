Об этой встрече стало известно со слов советника Мелании Трамп, который заявил, что американская первая леди встретится с Еленой Зеленской на территории Генассамблеи из "вежливости", пишет Show24 со ссылкой на CNN.
Такой формулировкой заявления, представитель Мелании значительно "приуменьшил" важность этой неформальной встречи.
Правда в том, что госпожа Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече, но двусторонней встречи не было,
– говорится в заявлении старшего советника в эфире Fox News.
Он добавил, что американская первая леди очень вежливая, поэтому "поздоровается" с Еленой Зеленской, однако "нет запланированного существенного разговора, никакой встречи".
Издание отмечает, что Мелания выступит на мероприятии, где будут присутствовать супруги глав других государств, участвующих в Генеральной ассамблее ООН.
Ранее украинская первая леди передала Мелании письмо в котором поблагодарила за обращение к Путину по поводу депортированных украинских детей.
Как передавало Fox News, Мелания Трамп завершила свое письмо к российскому диктатору словами "Время пришло". Она отметила, что каждый ребенок в мире мечтает о любви, возможности и защищенности от опасностей. А лидеры стран, по словам американской первой леди, должны заботиться и нести ответственность за поддержку этих детей.
Главное о Генассамблее ООН
- Дональд Трамп уже выступил с первой речью. Он назвал климатические изменения самой большой аферой, а другие страны призвал прекратить разрабатывать биологическое и ядерное оружие. Что касается Украины, американский лидер заявил, что думал, будто война с Россией будет небольшой схваткой. Также добавил, что ожидал другого от мирного процесса в Украине.
- Владимир Зеленский встретился на полях Генассамблеи ООН с Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что "Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию (российскую – ред.24 Канал)". Украинский президент отметил, что украинские военные за последние недели освободили 360 квадратных километров территории. По его словам, подразделениям также удалось окружить около тысячи российских солдат.