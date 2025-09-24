Об этой встрече стало известно со слов советника Мелании Трамп, который заявил, что американская первая леди встретится с Еленой Зеленской на территории Генассамблеи из "вежливости", пишет Show24 со ссылкой на CNN.

Такой формулировкой заявления, представитель Мелании значительно "приуменьшил" важность этой неформальной встречи.

Правда в том, что госпожа Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече, но двусторонней встречи не было,

– говорится в заявлении старшего советника в эфире Fox News.

Он добавил, что американская первая леди очень вежливая, поэтому "поздоровается" с Еленой Зеленской, однако "нет запланированного существенного разговора, никакой встречи".

Издание отмечает, что Мелания выступит на мероприятии, где будут присутствовать супруги глав других государств, участвующих в Генеральной ассамблее ООН.

Ранее украинская первая леди передала Мелании письмо в котором поблагодарила за обращение к Путину по поводу депортированных украинских детей.

Как передавало Fox News, Мелания Трамп завершила свое письмо к российскому диктатору словами "Время пришло". Она отметила, что каждый ребенок в мире мечтает о любви, возможности и защищенности от опасностей. А лидеры стран, по словам американской первой леди, должны заботиться и нести ответственность за поддержку этих детей.

