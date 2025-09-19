Об опасном инциденте в небе над Великобританией сообщает BBC, передает 24 Канал.
Почему вертолет Трампа был вынужден приземлиться?
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, во время полета возникла "незначительная неисправность в гидравлической системе".
Поэтому для дополнительной безопасности экипаж решил совершить посадку на запасной площадке вблизи Лутона. После этого супругов пересадили на другой вертолет, который доставил их в аэропорт Станстед с задержкой примерно в 20 минут.
По свидетельствам очевидцев, в момент посадки в Лутоне на аэродроме дежурили службы экстренной помощи. В Белом доме подтвердили, что инцидент не представлял серьезной угрозы.
Интересно! В течение сентября 2025 года СМИ неоднократно сообщали о случаях технических неисправностей самолетов европейских лидеров. В частности, борт, на котором находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не мог приземлиться в аэропорту Болгарии из-за глушения сигнала GPS. Тогда во вмешательствах подозревали Россию.
Что известно о визите президента США в Великобританию?
- Во время дипломатической поездки 17 – 18 сентября 2025 года Дональд и Мелания Трамп провели ряд встреч, в частности с королевской семьей и премьер-министром Киром Стармером.
- Они также обменялись символическими подарками и стали свидетелями военных демонстраций, в частности пролета истребителей.
- На совместном брифинге президент США заявил, что чувствует ответственность за прекращение войны в Украине, подчеркнув, что конфликта можно было избежать.
- Зато премьер Кир Стармер отметил, что эскалация со стороны России требует усиления давления на Кремль.
- В свою очередь король Чарльз III, обращаясь к американской стороне, призвал продолжать поддержку Украины в противостоянии тирании.