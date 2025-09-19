Про небезпечний інцидент в небі над Великою Британією повідомляє BBC, передає 24 Канал.

Чому вертоліт Трампа був вимушений приземлитися?

Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, під час польоту виникла "незначна несправність у гідравлічній системі".

Тому задля додаткової безпеки екіпаж вирішив здійснити посадку на запасному майданчику поблизу Лутона. Після цього подружжя пересадили на інший вертоліт, який доправив їх до аеропорту Станстед із затримкою приблизно у 20 хвилин.

За свідченнями очевидців, у момент посадки в Лутоні на летовищі чергували служби екстреної допомоги. У Білому домі підтвердили, що інцидент не становив серйозної загрози.

Цікаво! Упродовж вересня 2025 року ЗМІ неодноразово повідомляли про випадки технічних несправностей літаків європейських лідерів. Зокрема, борт, на якому перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, не міг приземлитися в аеропорту Болгарії через глушіння сигналу GPS. Тоді у втручаннях підозрювали Росію.

Що відомо про візит президента США до Великої Британії?