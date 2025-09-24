Про цю зустріч стало відомо зі слів радника Меланії Трамп, який заявив, що американська перша леді зустрінеться з Оленою Зеленською на теренах Генасамблеї з "ввічливості", пише Show24 з посиланням на CNN.

Таким формулюванням заяви, представник Меланії значно "применшив" важливість цієї неформальної зустрічі.

Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було,

– йдеться у заяві старшого радника в ефірі Fox News.

Він додав, що американська перша леді дуже ввічлива, тому "привітається" з Оленою Зеленською, однак "немає запланованої суттєвої розмови, жодної зустрічі".

Видання зазначає, що Меланія виступить на заході, де будуть присутні подружжя глав інших держав, що беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.

Раніше українська перша леді передала Меланії лист у якому подякувала за звернення до Путіна щодо депортованих українських дітей.

Як передавало Fox News, Меланія Трамп завершила свій лист до російського диктатора словами "Час настав". Вона зазначила, що кожна дитина у світі мріє про любов, можливості та захищеність від небезпек. А лідери країн, за словами американської першої леді, повинні піклуватися й нести відповідальність за підтримку цих дітей.

