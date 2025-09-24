Про цю зустріч стало відомо зі слів радника Меланії Трамп, який заявив, що американська перша леді зустрінеться з Оленою Зеленською на теренах Генасамблеї з "ввічливості", пише Show24 з посиланням на CNN.
Таким формулюванням заяви, представник Меланії значно "применшив" важливість цієї неформальної зустрічі.
Правда в тому, що пані Зеленська кілька разів зверталася до Меланії, щоб домовитися про зустріч, але двосторонньої зустрічі не було,
– йдеться у заяві старшого радника в ефірі Fox News.
Він додав, що американська перша леді дуже ввічлива, тому "привітається" з Оленою Зеленською, однак "немає запланованої суттєвої розмови, жодної зустрічі".
Видання зазначає, що Меланія виступить на заході, де будуть присутні подружжя глав інших держав, що беруть участь у Генеральній асамблеї ООН.
Раніше українська перша леді передала Меланії лист у якому подякувала за звернення до Путіна щодо депортованих українських дітей.
Як передавало Fox News, Меланія Трамп завершила свій лист до російського диктатора словами "Час настав". Вона зазначила, що кожна дитина у світі мріє про любов, можливості та захищеність від небезпек. А лідери країн, за словами американської першої леді, повинні піклуватися й нести відповідальність за підтримку цих дітей.
Головне про Генасамблею ООН
- Дональд Трамп уже виступив із першою промовою. Він назвав кліматичні зміни найбільшою аферою, а інші країни закликав припинити розробляти біологічну та ядерну зброю. Що стосується України, американський лідер заявив, що думав, ніби війна з Росією буде невеличкою сутичкою. Також додав, що очікував іншого від мирного процесу в Україні.
- Володимир Зеленський зустрівся на полях Генасамблеї ООН з Дональдом Трампом. Американський лідер заявив, що "Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію (російську – ред.24 Канал)". Український президент зазначив, що українські військові за останні тижні звільнили 360 квадратних кілометрів території. За його словами, підрозділам також вдалося оточити близько тисячі російських солдатів.