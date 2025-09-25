Рианна также раскрыла дату рождения девочки и ее имя, однако опустила детали относительно веса и роста, пишет Show24 со ссылкой на сообщение в инстаграме.

На фото знаменитость появилась на кровати с ребенком на руках, которая одета в костюм розового цвета, а руки Рианны по бокам украшают два больших банта.

Рианна в третий раз стала мамой / Фото из инстаграма певицы

Артистка также написала, что девочка появилась на свет еще 13 сентября, а также сообщила ее имя – Rocki Irish Mayers (Роки Айриш Майерс). Интересно, что пара назвала ребенка в честь отца Рианны – Асапа Рокки (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс).

На втором фото, которое опубликовала звезда, можно разглядеть маленькие розовые боксерские перчатки. Вероятно, фотография скрывает за собой определенное значение.

Маленькие боксерские перчатки / Фото из инстаграма Рианны

Интересно, что еще в июле избранник Рианны – A$AP Rocky, рассекретил пол будущего ребенка. Как отмечает издание People, пара пришла на премьеру мультфильма "Смурфы", где мужчина пообщался с журналистами. Во время разговора он держал в руках мягкую игрушку Смурфетку (именно эту героиню озвучивает Рианна). Увидев это, Кевин Фрейзер спросил у рэпера: "Это та девочка, которую вы ждали?", на что тот ответил: "Да, чувак, да".

Что известно о семье Рианны?