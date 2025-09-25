Рианна также раскрыла дату рождения девочки и ее имя, однако опустила детали относительно веса и роста, пишет Show24 со ссылкой на сообщение в инстаграме.
На фото знаменитость появилась на кровати с ребенком на руках, которая одета в костюм розового цвета, а руки Рианны по бокам украшают два больших банта.
Рианна в третий раз стала мамой / Фото из инстаграма певицы
Артистка также написала, что девочка появилась на свет еще 13 сентября, а также сообщила ее имя – Rocki Irish Mayers (Роки Айриш Майерс). Интересно, что пара назвала ребенка в честь отца Рианны – Асапа Рокки (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс).
На втором фото, которое опубликовала звезда, можно разглядеть маленькие розовые боксерские перчатки. Вероятно, фотография скрывает за собой определенное значение.
Маленькие боксерские перчатки / Фото из инстаграма Рианны
Интересно, что еще в июле избранник Рианны – A$AP Rocky, рассекретил пол будущего ребенка. Как отмечает издание People, пара пришла на премьеру мультфильма "Смурфы", где мужчина пообщался с журналистами. Во время разговора он держал в руках мягкую игрушку Смурфетку (именно эту героиню озвучивает Рианна). Увидев это, Кевин Фрейзер спросил у рэпера: "Это та девочка, которую вы ждали?", на что тот ответил: "Да, чувак, да".
Что известно о семье Рианны?
- Пара Рианна и A$AP Rocky вместе уже более пяти лет. За это время у пары родилось уже трое детей.
- В мае 2022 года сообщили о рождении сына. О второй беременности стало известно во время выступления певицы на Суперболе в 2023 году. В августе у пары родился второй мальчик. Ну и теперь в сентябре 2025 года семейство стало богаче на еще одного ребенка – девочку.