"Або все, або нічого": Сюкі Вотергаус зізналася, чому досі не вийшла заміж за Роберта Паттінсона

Британська співачка та модель Сьюкі Вотергаус відверто розповіла про стосунки із зіркою "Сутінок" Робертом Паттінсоном та пояснила, чому вони досі не узаконили союз. У пари підростає дворічна донька, але це не привід для шлюбу.

Британська співачка та модель Сьюкі Вотергаус відверто розповіла про стосунки із зіркою "Сутінок" Робертом Паттінсоном та пояснила, чому вони досі не узаконили союз. Виявляється, зірка планує грандіозну вечірку, проте постійні переїзди з дворічною донькою відтермінували церемонію щонайменше до 2027 року, пише The Sunday Times.

Пара заручилася ще наприкінці 2023 року, проте пишного святкування прихильники пари ще досі не побачили. Сьюкі відверто зізналася, що скромна таємна церемонія не відповідає їхньому баченню ідеального свята.

Це буде або все, або нічого. Якщо ми вже зважимося на це, то закотимо грандіозну вечірку та відірвемося на повну,

– поділилася Вотергаус.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус: дивіться фото

Головною перешкодою для свята став шалений ритм життя та відсутність постійного житла. Після появи доньки у березні 2024 року пара живе на валізах, кочуючи між Лондоном, Лос-Анджелесом і Нью-Йорком через знімання та музичні турне.

Наше життя після появи доньки – дивне та вивернуте навиворіт, ми фактично ніде не осіли. Ми постійно переїжджаємо кожні кілька місяців і просто не маємо власного дому,

– зазначила співачка.

Пара сподівається осісти на одному місці під час спокійнішого робочого періоду у 2027 році, тож пишне весілля навряд чи відбудеться раніше цього часу.

Закохані разом уже близько восьми років, але старанно тримають деталі сімейного життя подалі від чужих очей. Вони навіть не розголошують ім'я своєї маленької донечки.

До речі, ще торік у медіа ходили чутки про те, що Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус таємно одружилися на Карибах під час новорічних свят, однак зараз зірка остаточно розставила всі крапки над "і".