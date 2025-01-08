Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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За словами інсайдера, закохані нібито провели таємне весілля на Карибських островах у новорічну ніч. На церемонії були присутні лише найближчі родичі пари. Серед гостей була і 10-місячна донька подружжя.

Вони були такі милі, їхня дитина була там у чудовій маленькій сукні подружки нареченої. Їхня родина також була там, і це було таке миле весілля,

– розповів очевидець.

Представники пари поки не підтвердили й не спростували інформацію про одруження. Водночас зауважимо, що чутки про заручини Паттінсона та Вотергаус з'явилися у грудні 2023 року.

Що відомо про стосунки Паттінсона та Вотергаус