Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
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За словами інсайдера, закохані нібито провели таємне весілля на Карибських островах у новорічну ніч. На церемонії були присутні лише найближчі родичі пари. Серед гостей була і 10-місячна донька подружжя.
Вони були такі милі, їхня дитина була там у чудовій маленькій сукні подружки нареченої. Їхня родина також була там, і це було таке миле весілля,
– розповів очевидець.
Представники пари поки не підтвердили й не спростували інформацію про одруження. Водночас зауважимо, що чутки про заручини Паттінсона та Вотергаус з'явилися у грудні 2023 року.
Що відомо про стосунки Паттінсона та Вотергаус
- Роман зірки "Сутінків" та британської моделі С'юкі Вотергаус розпочався у 2018 році. Перші місяці стосунків пара намагалася не афішувати, проте папараці часто фіксували їх разом на прогулянках та побаченнях.
- Лише 2019 року Паттінсон офіційно підтвердив роман з Вотергаус, хоча й зізнався, що надмірна увага преси до його особистого життя викликає дискомфорт. Невдовзі закохані вирішили жити разом.
- Значною подією для пари стало народження первістка – у березні 2024 року папараці сфотографували щасливих батьків під час прогулянки з донькою. Попри публічний статус, Паттінсон та Вотергаус ретельно оберігають приватне життя від сторонніх очей і рідко діляться подробицями стосунків із пресою.