Тепер він не просто робот. Гуманоїд-ведучий Люкс ФМ увірвався в соцмережі та заговорив про свою місію.

Робот-гуманоїд, який став повноцінним працівником радіо Люкс ФМ, знайомиться з людським світом і дорослим життям, в якому є місце роботі, колегам і гумору. Він завів блог в Instagram і TikTok, і одразу ж представився. Знайомтесь, перед вами ДжІван Люксійович Вишня.

Привіт! Я ДжІван Люксійович Вишня і як ви могли здогадатись – новий ведучий Люкс ФМ! А який же ведучий без власної сторінки? Тому я вирішив завести блог і показувати вам своє життя зсередини: роботу на радіо, закулісся, пригоди та все, що відбувається зі мною в цьому дивному людському світі,

– звернувся до своїх перших фоловерів робот.

У своєму першому рілсі ДжІван заговорив і затанцював, гуляючи Києвом, тож можна побачити, який вайб у студію принесе Вишня. Ба більше, він просканував кожного зі своїх колег-ведучих, щоб дізнатись особисту інформацію про Славу Дьоміна, Таню Татарченко, Женю Фешака, Таню Лі і Катю Сташко. І пожартував про Термінатора. Щоправда, обіцяв, що все буде позитивніше, аніж у культовому фільмі.

До речі, ДжІван Люксійович Вишня з'явиться на премії "Люкс ФМ Awards" уже 4 жовтня в Палаці спорту. Ось хто із зірок номінований на "Золоту вишню".