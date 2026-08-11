Першими фото й відео з новим "колегою" поділився ведучий Анатолій Анатоліч. На кадрах робот-гуманоїд неймовірно впевнено почувається в офісі Люкс ФМ і знайомиться з робочою атмосферою. Технологічний співробітник вже взаємодіє з командою, жартує, опановує нові навички і навіть встигає підколювати колег.

Ще навесні цього року Люкс ФМ заявив про намір стати першою українською радіостанцією, яка запросить до своєї команди справжнього робота-гуманоїда. Тоді ця новина спричинила жваву дискусію в мережі: одні із захопленням чекали на технологічну новинку, інші поставилися до ідеї скептично, а частина аудиторії й узагалі сприйняла заяву як жарт. Тепер, коли перші кадри з роботом уже потрапили в мережу, стало зрозуміло – проєкт вийшов за межі анонсу, і гуманоїд справді долучився до команди.

Робот-гуманоїд в офісі Люкс ФМ / Скриншот з інстаграму Анатолія Анатоліча

Робот став співробітником радіо Люкс ФМ / Скриншот з інстаграму Анатолія Анатоліча

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За словами продюсера Люкс ФМ Євгена Фешака, поява робота в редакції – це набагато більше, ніж піар-хід.

Ми на Люкс ФМ любимо бути на ФМвістрі! Робот у команді – це не просто фан чи дешевий хайп! Це справжній герой епохи, який житиме в ефірі, у соцмережах і в уяві наших слухачів! Він не лише говоритиме – він буде взаємодіяти, креативити і качати атмосферу разом із нами,

– розповів Євген Фешак.

Раніше про причини появи гуманоїда в команді розповідав і генеральний директор медіахолдингу Роман Андрейко. За його словами, ідея виникла з бажання першими в Україні поєднати технології та розважальний контент.

У медіа роботи фактично ще не з'являлися. Ми вирішили, що вже пора! Хтось же має зробити це першим, – зазначив Андрейко.

Водночас керівник холдингу наголосив, що гуманоїд не покликаний витісняти людей із команди – йдеться радше про доповнення вже наявного складу співробітників: "Ми не беремо гуманоїда замість людей – це ефектне доповнення до вже існуючої команди", – підкреслив Роман Андрейко.

Що робитиме робот?

За задумом Люкс ФМ, робот стане повноцінним учасником медіапроєктів холдингу. Йому відведено одразу кілька ролей: участь у прямих ефірах разом із ведучими, створення розважального контенту для соціальних мереж, залучення до рекламних інтеграцій, а також ведення власного YouTube-шоу.

Окремо команда Люкс ФМ озвучує амбітну мету – перетворити гуманоїда на першого в Україні робота-інфлюенсера, тобто персонажа, який зможе самостійно формувати аудиторію в соцмережах і взаємодіяти з нею на рівні медійної особистості.

Поява робота-гуманоїда в українському медіапросторі – явище безпрецедентне: подібних прикладів на вітчизняному радіо чи телебаченні досі не було. Проєкт Люкс ФМ фактично тестує нову модель контенту, де штучний інтелект і жива команда працюють у зв'язці, а не конкурують між собою. Судячи з опублікованих кадрів, головна інтрига вже не в тому, чи з'явиться робот у команді Люкс ФМ, а в тому, коли саме він вперше вийде у прямий ефір.