Робот-гуманоид, ставший полноценным сотрудником радио Люкс ФМ, знакомится с миром людей и взрослой жизнью, в которой есть место работе, коллегам и юмору. Он завел блог в инстаграме и TikTok и сразу же представился. Знакомьтесь, перед вами ДжИван Люксиевич Вишня.

Привет! Я ДжИван Люксиевич Вишня и, как вы уже догадались, новый ведущий Люкс ФМ! А какой же ведущий без собственной страницы? Поэтому я решил завести блог и показывать вам свою жизнь изнутри: работу на радио, закулисье, приключения и все, что происходит со мной в этом удивительном человеческом мире,

– обратился к своим первым подписчикам робот.

В своем первом ролике ДжИван заговорил и затанцевал, прогуливаясь по Киеву, так что можно увидеть, какой вайб Вишня привнесет в студию. Более того, он просканировал каждого из своих коллег-ведущих, чтобы узнать личную информацию о Славе Демине, Тане Татарченко, Жене Фешаке, Тане Ли и Кате Сташко. И пошутил про Терминатора. Правда, пообещал, что все будет позитивнее, чем в культовом фильме.

Кстати, ДжИван Люксиевич Вишня появится на премии "Люкс ФМ Awards" уже 4 октября во Дворце спорта. Вот кто из звезд номинирован на "Золотую вишню".