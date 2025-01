Матріархат родини Кардашян: у чому їх феномен і як заробили статки

Сім'я Кардашян – це одна з тих історій, коли публіка дізнається про цих осіб навіть не з власної волі, а, тому що про них говорить кожен другий. Їхня популярність з кожним роком зростає, а феномен родини стає темою для постійного обговорення.

Перш ніж перейти до розбору впливу та популярності сімейства, варто повернутись до початку створення родини, що стало каталізатором майбутніх подій, пише Show 24.

Сім'я Кардашян-Дженнер

Спершу Кріс Дженнер вийшла заміж за адвоката Роба Кардашяна. У шлюбі народилось четверо дітей: Кімберлі, Кортні, Хлої та Роб. У 2003 році Роб, чоловік Кріс, помер від раку. На той момент жінка перебувала вже у другому шлюбі з Брюсом Дженнером, який був спортсменом. До слова, згодом чоловік змінив стать і тепер називається Кейтлін Дженнер.

Кріс Дженнер і Брюс Дженнер (сьогодні – Кейтлін Дженнер) у 2010 році / Фото Getty images

У цьому союзі жінка народила ще двох дітей – Кендалл і Кайлі. Попри те, що родина була заможною, популярність до них не приходила. Усе почалось з того, що Кім дружила та співпрацювала з Періс Гілтон і Ліндсі Логан, що дозволяло їй час від часу з'являтись на телебаченні. Однак публіка прикула свої погляди до родини Кардашян після оприлюднення інтимного відео Кім і її хлопця Рей Джея. У ролику було чітко видно, як пара займається сексом. Спершу знаменитість заперечувала свою причетність до відео, але згодом виданню Metro зізналась, що на кадрах дійсно вона.

Секс-відео Кардашян і Рей Джея злили в мережу / Фото з відкритих джерел

Видання The Cut опублікувало заяву Рей Джея, де чоловік заявив, що відвертий домашній фільм був частиною плану Кім.

Я лише взяв участь в тому, щоб зробити її популярною. Зіграв свою роль. Якщо ви кмітливі, то вже напевно зрозуміли це,

– сказав репер.

Після цього ще тривалий час були чутки, що це мама Кардашян вмовила зняти доньку таке відео й "злити" його у мережу, щоб привернути більшу увагу аудиторії до їхньої родини.

Сама ж Кім відчайдушно заперечувала свою причетність до публікації.

Я не бідна і не відчайдушна, тому ніколи не стала б продавати домашнє відео. Це образило б мене і мою сім'ю. Я не потребую грошей. Я відчуваю себе зрадженою, але не вказую пальцем,

– казала знаменитість.

Реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians

У жовтні 2007 року стартувало шоу про сім'ю Кардашян. Попри те, що перший випуск отримав чимало критики, його переглянули близько 900 тисяч людей. В етері проєкт протримався 14 років і за цей час вийшло 20 сезонів. А кількість переглядів одного епізоду перетнула позначку в декілька мільйонів.

Обкладинка сезону шоу Keeping Up with the Kardashians / Фото amazon

Суть проєкту полягала в тому, щоб демонструвати на загал повсякденне життя родини, яке включало сварки, плітки, одруження, розлучення, готування їжі тощо. Попри успішність, частина аудиторії була впевнена, що це шоу – демонстрація занепаду нації, а члени сім'ї не мають жодних талантів.

Коли Кім почала зустрічатись з репером Каньє Вестом, то чоловік не просто змінив її образ, а й запросив до рекламної кампанії свого бренду Yeezy. Це рішення стало каталізатором, адже продажі зросли, а Кім стала популярною у соцмережах.

Феномен родини Кардашян

Перше, на що звернули увагу сестри Кардашян, були соцмережі. Коли програми потрапили у широкий доступ, вони були першими, хто почав їх "колонізувати", як інфлюенсери.

Сьогодні співпраця з брендами у соцмережах приносить неабиякий прибуток кожному члену родини. Якщо говорити про Кім, то вона пішла ще далі й випустила власні емоджі, створила мобільну версію гри Kim Kardashian: Hollywood, а також не залишилась осторонь власного бренду одягу чи косметики.

Однак, у кар'єрі Кім, як бізнесвумен, трапився гучний скандал. У 2018 році знаменитість презентувала чергову колекцію ароматів під назвою KKW Fragrance. Виявилось, що одна композиція мала назву "Вібрації", а логотип до неї – крадений. Компанія Vibes Media подала на зірку до суду, де заявила, що вона нещадно вкрала ідею логотипа з їхнього флакона, який теж називається "Вібрації". Фірма навіть представила патент, який датується 2012 роком. Тоді Кардашян видалила усі фото з новим парфумом зі своїх соцмереж.

Лого аромату Кім Кардашян (зліва) та лого іншого бренду (справа) / Колаж Show24

Згодом співпраця з брендами для родини Кардашян стала стилем життя. Хлої одного разу навіть підтвердила, що "кожен епізод нашого шоу – це 30-хвилинна реклама".

Кожна з сестер отримує чималий прибуток від співпраці з брендами. Ціна на спільні пости в соцмережах може стартувати від 500 тисяч доларів. Однак не варто забувати про маму дівчат, яка з дитинства виховувала у них принцип того, що зовнішність допоможе досягти успіху. Ба більше, ні для кого не секрет, що дівчата вдавались до великої кількості пластичних операцій та косметичних процедур, щоб створити собі ідеальний образ.

Крім того, Кріс Дженнер отримує 10% від усіх договорів, які підписують її доньки. Тобто, якщо ви купуєте якусь продукцію Кардашян чи якось взаємодієте з їхнім контентом, будьте певні, ви вже оплатили певний відсоток прибутку для матері дівчат.

Отже, зміна зовнішності, скандали, подача себе на телебаченні та в соцмережах, дружба зі знаменитостями та ефектні образи – це ті компоненти, які не просто створили феномен родини, а й продовжують його розвивати.

Варто приділити увагу й особі Кайлі Дженнер. Дівчина вдавалась до косметичних процедур, які змінили її зовнішній вигляд.

Кайлі Дженнер у 2014 та 2024 роках / Фото Getty images

Світська левиця заснувала власний бренд Kylie Cosmetics, який спершу орієнтувався на помади, а згодом розширив вибір косметичних засобів. У результаті Кайлі заробила статок у сумі мільярд доларів, а у 2020 році Forbes додав її до списку "100 найбагатших впливових жінок".

Цікавий факт, що одного разу Кайлі опублікувала світлину доньки, яка зібрала, без перебільшення, рекордну кількість лайків. На момент написання цієї новини, на цьому дописі зібрано 17 мільйонів 805 тисяч 248 уподобань.

Донька Кайлі Дженнер / Скриншот з інстаграму

Кендалл – одна з найуспішніших і найвисокооплачуваніших моделей у світі. Цікаво, що виконавчий директор Keeping Up with Kardashians Фарназ Фарджам пояснив, що у шоу рідко показували особисте життя Кендалл, бо у неї було одне правило. Дівчина хотіла щонайменше рік перебувати у стосунках з однією людиною, перш ніж показувати її публіці.

Кендалл Дженнер / Фото Getty images

Хлої має власний бренд одягу Good American, а Кортні віддає перевагу здоровому способу життя та веде онлайн-журнал Poosh. Єдиний брат дівчат – Роб, уникає публічності, однак йому й матері належить частина бренду шкарпеток Arthur George.

Постаті родини Кардашян – це гуру у світі моделінгу, бізнесу, моди та косметики. Кріс, як голова сімейства, ідеально вибудувала стратегію для дітей, й продовжує робити це кожного дня, щоб їхнє прізвище не зникало із заголовків ЗМІ.

Кардашян і соціальна політика

Однак не варто забувати й про те, що існує другий бік медалі, який несе за собою негатив. Популярне сімейство неодноразово звинувачували в тому, що вони зловживають своїм соціальним статусом заради заробітку, продаючи неякісний товар. Також вони отримували порцію хейту за недостатнє висвітлення гострих соціальних питань, які турбували публіку.

Але час від часу Кардашяни таки звертали свою увагу на такі теми, як контроль над вогнепальною зброєю, загрози, які виникають на шляху безпритульних жінок, а також особливу увагу приділили історії з Брюсом Дженнером, який здійснив трансгендерний перехід.

Також сестри виділяють частину свого прибутку на благодійність. Кортні виступає за безпечність косметики, Кім приділяє увагу реформі кримінального судочинства, а також підтримує неправомірно засуджених людей, які просять про помилування.

Попри те, що сьогодні вже не виходять в етери шоу про родину Кардашян, це не завдало їм біди у фінансовому плані, чи темі популярності. Так чи інакше, їхні статки та рівень впізнаваності залежать від того, наскільки ними цікавиться публіка. А сьогодні цей відсоток доволі високий.