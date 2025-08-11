У родині блогерки Раміни Есхакзай сталося горе – в ніч на 11 серпня померла одна з її собак. Домашню тваринку звали Моня.

Знаменитість розсекретила, що стало причиною трагедії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Есхакзай.

З'ясувалося, що у тваринки була серцева недостатність третьої стадії з чотирьох.

Я вірила в чудо, давала ліки, виконувала рекомендації, але їй стало погано, набряк легень, реанімація, намагання стабілізувати стан, реанімація, смерть. Ми обов'язково з нею ще побачимося. Я виконала свою обіцянку бути з нею до останнього її подиху,

– написала Раміна.

Крім того, вона показала відео з собакою у ветклініці.

У коментарях під публікацією українські зірки та колеги Раміни підтримали її. Серед них – Інна Мірошниченко, Ольга Цибульська, Катерина Остапчук і багато інших.

Зірки підтримали Раміну Есхакзай / Скриншот з інстаграму

Зауважимо, у родині Есхакзай загалом було п'ятеро собак. Дві з них – Моня та Сірі – мешкали разом із нею. Ще одна, на ім'я Кремі, живе з її сестрою.

Дві інші – Тошка та Джулі – жили з її мамою. Два роки тому Тошка помер, і після цього в родині з'явилася нова собака – Боня. Джулі пішла з життя наприкінці липня.