Рівно два роки тому, 8 жовтня, перестало битись серце легендарної української співачки Ніни Матвієнко. У роковини смерті донька артистки вшанувала пам'ять матері.

Матвієнко опублікувала фото мами в молодості, а також присвятила їй чутливі рядки, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

Зірка показала світлину у чорно-білих тонах, де Ніна Митрофанівна зображена у молоді роки.

Ніна Матвієнко у молодості / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Крім того, донька співачки звернулась до матері ніжними та чуттєвими словами, пригадавши одну з популярних пісень – "Пісня про матір".

Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про вас. Два роки без вас – і все одно з вами в кожній ноті,

– написала Тоня.

У коментарях багато хто з відомих людей і пересічних читачів висловив слова підтримки та співчуття.

"Ніна Митрофанівна наша Квітка-Душа. Вічна пам'ять", – написала Наталія Валевська.

"Прекрасна", – Оля Полякова.

"Глибина у погляді глибина у кожному слові. Світла пам'ять світлій людині. Слухаю цю пісню і завжди згадую свою Матусю".

"То не зоря в небі запалала, то на землі квітка розцвітала".

"Легенда і душа української музики. Спочивай з миром".

В інтерв'ю виданню "Апостроф" Матвієнко казала, що втрата мами була для неї дуже болісною. Вона в її кімнаті залишила все так, як і було, а кожен куток нагадує про Ніну Митрофанівну.

