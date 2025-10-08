Тоня Матвієнко у роковини смерті мами поділилась архівним фото й чутливо звернулась до неї
- Тоня Матвієнко вшанувала пам'ять своєї мами, легендарної співачки Ніни Матвієнко, опублікувавши архівне фото та чутливе звернення в річницю її смерті.
- Ніна Матвієнко померла від онкології, з якою боролася чотири роки, і була похована у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві на Звіринецькому кладовищі.
Рівно два роки тому, 8 жовтня, перестало битись серце легендарної української співачки Ніни Матвієнко. У роковини смерті донька артистки вшанувала пам'ять матері.
Матвієнко опублікувала фото мами в молодості, а також присвятила їй чутливі рядки, пише Show24 з посиланням на інстаграм.
Зірка показала світлину у чорно-білих тонах, де Ніна Митрофанівна зображена у молоді роки.
Крім того, донька співачки звернулась до матері ніжними та чуттєвими словами, пригадавши одну з популярних пісень – "Пісня про матір".
Колись ця пісня просто подобалась мені. А тепер я чую в ній усе, що не можна сказати словами. Уже два роки, як вона про вас. Два роки без вас – і все одно з вами в кожній ноті,
– написала Тоня.
У коментарях багато хто з відомих людей і пересічних читачів висловив слова підтримки та співчуття.
- "Ніна Митрофанівна наша Квітка-Душа. Вічна пам'ять", – написала Наталія Валевська.
- "Прекрасна", – Оля Полякова.
- "Глибина у погляді глибина у кожному слові. Світла пам'ять світлій людині. Слухаю цю пісню і завжди згадую свою Матусю".
- "То не зоря в небі запалала, то на землі квітка розцвітала".
- "Легенда і душа української музики. Спочивай з миром".
В інтерв'ю виданню "Апостроф" Матвієнко казала, що втрата мами була для неї дуже болісною. Вона в її кімнаті залишила все так, як і було, а кожен куток нагадує про Ніну Митрофанівну.
Що відомо про смерть Ніни Матвієнко?
- Новина про смерть Ніни Матвієнко стала шоковою для широкої публіки. Подруги співачки казали, що артистка боролась з тяжкою хворобою.
- Згодом Арсен Мірзоян зізнався, що його теща померла через онкологію, з якою боролась чотири роки.
- В останні години життя співачки до неї приїхали сини.
- "Перед смертю мами, ми приїхали з братом, причастили її та я кажу, мама, я відпускаю, помирайте", – поділився старший син Ніни Матвієнко.
- В останню путь Ніну Митрофанівну провели 11 жовтня у Свято-Феодосіївському монастирі в Києві, а поховали її на Звіринецькому кладовищі.