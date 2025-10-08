Ровно два года назад, 8 октября, перестало биться сердце легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. В годовщину смерти дочь артистки почтила память матери.

Матвиенко опубликовала фото мамы в молодости, а также посвятила ей чувствительные строки, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

Звезда показала фотографию в черно-белых тонах, где Нина Митрофановна изображена в молодые годы.

Нина Матвиенко в молодости / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Кроме того, дочь певицы обратилась к матери нежными и чувственными словами, вспомнив одну из популярных песен – "Пісня про матір".

Когда-то эта песня просто нравилась мне. А теперь я слышу в ней все, что нельзя сказать словами. Уже два года, как она о вас. Два года без вас – и все равно с вами в каждой ноте,

– написала Тоня.

В комментариях многие из известных людей и рядовых читателей выразили слова поддержки и соболезнования.

"Нина Митрофановна наша Квитка-Душа. Вечная память", – написала Наталья Валевская.

"Прекрасная", – Оля Полякова.

"Глубина во взгляде глубина в каждом слове. Светлая память светлому человеку. Слушаю эту песню и всегда вспоминаю свою Мамочку".

"То не звезда в небе зажглась, то на земле цветок расцветал".

"Легенда и душа украинской музыки. Покойся с миром".

В интервью изданию "Апостроф" Матвиенко говорила, что потеря мамы была для нее очень болезненной. Она в ее комнате оставила все так, как и было, а каждый угол напоминает о Нине Митрофановне.

Что известно о смерти Нины Матвиенко?