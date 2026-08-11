Зважене рішення: нардеп Роман Грищук та акторка Ганна Гресь розлучаються після 18 років разом

Народний депутат України та колишній керівник студії "Мамахихотала" Роман Грищук повідомив про розлучення зі своєю дружиною, акторкою та блогеркою Ганною Гресь. Пара була разом 18 років, 11 з яких – в офіційному шлюбі.

Про розрив стосунків екскохані повідомили на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши однакові дописи. За їхніми словами, це рішення не було спонтанним, а стало результатом тривалих роздумів. Вони зізналися, що не хотіли виносити особисте назагал, але через свою публічність мусили зробити цю заяву.

Подаємо заяву на розлучення. Це останнє, про що хотілося б писати публічно. Тим більше – у такий час, як зараз. Далі кожен із нас піде своїм шляхом. Це зважене рішення, до якого ми довго йшли. Так буде краще для кожного,

– йдеться у спільній заяві пари.

Роман Грищук і Ганна Гресь / фото з інстаграму

Історія кохання Романа та Ганни розпочалася ще у 2008 році під час навчання в Київському політехнічному інституті. Тоді вони разом грали в студентській команді КВК, а згодом створили успішний гумористичний проєкт "Мамахихотала". У 2014 році Грищук зробив коханій пропозицію просто на сцені під час концерту студії, і це романтичне освідчення миттєво стало вірусним у мережі.

Попри розлучення, подружжя наголосило, що розходиться мирно та з повагою одне до одного. Вони подякували за всі щасливі моменти, підтримку та спільні роки життя.

Роман Грищук і Ганна Гресь з сином / фото з інстаграму

Найголовнішою цінністю для обох залишається їхній син Тимофій, який народився у 2019 році. Експодружжя запевнило, що зберігає теплі стосунки заради дитини та й надалі залишатиметься люблячими батьками для хлопчика.

До речі, зірка "Жіночого лікаря" наразі також проходить через болісне розлучення. Акторка не приховує своїх сліз і відверто зізнається, наскільки важко їй далося це розрив.