Серед лісу, з варениками та під пісні Дорофєєвої: зірка "Левів на джипі" Роман Щербан одружився
Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан та блогерка Анастасія Лісогуб стали чоловіком і дружиною. Пара зіграла весілля 6 вересня.
Першими кадрами зі святкування молодята вже поділилися у соцмережах. Фото та відео також показали гості.
Церемонію провели просто неба, серед лісу, під красивою квітковою аркою з білих і рожевих квітів.
Роман вийшов до вівтаря під пісню Наді Дорофєєвої "Японія" – вона є його улюбленою співачкою.
Після обітниць гості перемістилися на банкет. Святкування проходило у затишному дерев'яному приміщенні, яке прикрасили гірляндами, квітами та свічками.
Для гостей також підготували особливе частування – фонтан зі сметани та вареники.
Згодом гості перебралися під шатро, де танцювали під різну музику. Не обійшлося й без пісень Наді Дорофєєвої.
Розділити цей особливий день із молодятами прийшли їхні зіркові друзі — Валентин Міхієнко, Даша Кубік, Костянтин Трембовецький, Микола Зирянов, Алла Малкін та інші.
Особливим гостем свята став і кіт пари Джонні, якого молодята взяли із собою на весільну фотосесію.
До речі, Роман Щербан — не перший учасник "Левів на джипі", який цього року одружився. У червні Валік Міхієнко також зіграв весілля.