Весілля пара відсвяткувала в Києві. Валентин та Анастасія опублікували спільний пост в інстаграмі, де показали моменти зі свята.

Не пропустіть Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж за відомого актора

Наречена на святкування одягнула сукню з корсетним верхом без рукавів, прикрашеним мереживом, і пишною спідницею. До вбрання вона додала довгу білу фату та лаконічні прикраси.

Водночас Валентин одягнув молочний костюм вільного крою та білу футболку.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Валентин Міхієнко з дружиною / Фото Vitalii Uhov

Анастасії зробили елегантний гладкий низький пучок і макіяж у коричневих тонах зі стрілками та рожевими губами. Вона обрала мінімалістичний букет із білих кал.

До речі, на весіллі була і собака пари, яку звуть Моніка. Її також одягнули у святковий образ, який гармонійно доповнив загальну атмосферу.

Валік Міхієнко з дружиною та їхньою собакою / Фото Vitalii Uhov

Крім того, з фото можна зробити висновок, що святкування проходило за містом, просто неба. Валентин з Анастасією та гостями сиділи за столами у великому шатрі. Територія була прикрашена гірляндами з лампочок, що створювало особливо затишний і навіть казковий настрій. Також на території є басейн.

Весілля Маліка Міхієнка з коханою / Фото Vitalii Uhov

Серед гостей було багато відомих друзів пари – гумористів, блогерів і телеведучих. Зокрема, Міша Лебіга, Роман Щербан, Костянтин Трембовецький, Микола Зирянов, Женя Янович, Даша Кубік та інші.

Історія кохання Валентина Міхієнка та його дружини Анастасії

Валентин і Анастасія познайомилися в одному із закладів – про це він розповідав під час стриму на Twitch. З часом почали зустрічатися і зараз іноді з'являються у відео одне одного: Валентин у контенті Анастасії, а вона – в його.

Дівчина веде інстаграм і тікток, де публікує простий і затишний контент для себе та брендів, працюючи як UGC-креаторка. Також вона займається бровами – робить фарбування та ламінування.

Пара разом уже понад два роки. У січні Валентин зробив Анастасії пропозицію під час відпустки з друзями в Буковелі.