Свадьбу пара отпраздновала в Киеве. Валентин и Анастасия опубликовали совместный пост в инстаграме, где показали моменты с праздника.

Не пропустите Дуа Липа официально вышла замуж за известного актера

Невеста на празднование надела платье с корсетным верхом без рукавов, украшенным кружевом, и пышной юбкой. К наряду она добавила длинную белую фату и лаконичные украшения.

В то же время Валентин надел молочный костюм свободного кроя и белую футболку.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Валентин Михиенко с женой / Фото Vitalii Uhov

Анастасии сделали элегантный гладкий низкий пучок и макияж в коричневых тонах со стрелками и розовыми губами. Она выбрала минималистичный букет из белых кал.

Кстати, на свадьбе была и собака пары, которую зовут Моника. Ее также одели в праздничный образ, который гармонично дополнил общую атмосферу.

Валик Михиенко с женой и их собакой / Фото Vitalii Uhov

Кроме того, с фото можно сделать вывод, что празднование проходило за городом, под открытым небом. Валентин с Анастасией и гостями сидели за столами в большом шатре. Территория была украшена гирляндами из лампочек, что создавало особенно уютное и даже сказочное настроение. Также на территории есть бассейн.

Свадьба Малика Михиенко с любимой / Фото Vitalii Uhov

Среди гостей было много известных друзей пары – юмористов, блогеров и телеведущих. В частности, Миша Лебига, Роман Щербан, Константин Трембовецкий, Николай Зырянов, Женя Янович, Даша Кубик и другие.

История любви Валентина Михиенко и его жены Анастасии

Валентин и Анастасия познакомились в одном из заведений – об этом он рассказывал во время стрима на Twitch. Со временем начали встречаться и сейчас иногда появляются в видео друг друга: Валентин в контенте Анастасии, а она – в его.

Девушка ведет инстаграм и тикток, где публикует простой и уютный контент для себя и брендов, работая как UGC-креаторка. Также она занимается бровями – делает окрашивание и ламинирование.

Пара вместе уже более двух лет. В январе Валентин сделал Анастасии предложение во время отпуска с друзьями в Буковеле.