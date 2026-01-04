Теперь пара показала первые кадры в статусе молодоженов. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Валика Михиенко.
Юморист сделал предложение любимой 3 января во время отдыха в Буковеле.
"Год начался очень круто", – написала Настя в инстаграм-сторис.
Что известно об отношениях Валика Михиенко и Насти?
- Пара не слишком активно делится подробностями личной жизни с публикой. Оданко некоторые детали все же известны.
- Валентин во время одного из стримов на Twitch рассказывал, что познакомился с любимой в кальянной. Со своей стороны Анастасия в тиктоке отмечала, что они вместе уже более двух лет.
- Влюбленные имеют общего любимца – собаку породы мальтип, которую зовут Моника.
Валик Михиенко с любимой и собакой / Скриншот из инстаграм-сторис
- Время от времени Михиенко появляется в видео своей возлюбленной, а Настя иногда участвует в его контенте.